Elazığspor\'un 1. Etap Kampı Sona Erdi

Elazığspor'da 15 Temmuz'da Elazığ'da başlanan 1. etap kampı perşembe günü yapılan son antrenmanın ardından sona erdi.
Elazığspor'da, 2026-27 sezonu öncesi kentte yapılması kararlaştırılan ve 15 Temmuz'da başlayan 1. etap kampı sona erdi. Bugün son çalışmasını yapan futbolcular, teknik ekip gözetiminde Yo-Yo testi gerçekleştirerek dayanıklılık ve fiziksel performans ölçümlerini tamamladı.
Bordo-beyazlılar, çalışmaların ikinci etabı için pazartesi günü Afyon'a gidecek ve iki ile üçüncü etap kamplarını burada yapacak. Elazığspor, Afyon kampında 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.
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