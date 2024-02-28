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Elazığspor'un başarılı futbolcusu Çağrı Yağız Yasak tedavisine İstanbul'da devam ediyor.

TFF 3. Lig 2. Grubun 19. haftasında oynanan TPAO Batman Petrolspor maçında sakatlanan ve son iki maçı kaçıran Elazığspor'un tecrübeli yıldızı Çağrı Yağız Yasak'tan iyi haber geldi. Darbeye bağlı olarak sağ omuzunda kürek ve köprücük kemikleri arasında ayrışma olan, sahalara dönmesi 4 haftayı bulacağı açıklanan Çağrı'nın bay haftası sonrası takıma katılacağı ve Karşıyaka maçı hazırlıklarına takımla katılacağı bildirildi. Tedavisine İstanbul'da devam eden tecrübeli oyuncu önümüzdeki günlerde Elazığ'a gelecek.

Bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçta forma giyen Çağrı Yağız Yasak, 5 gole imza attı. - ELAZIĞ