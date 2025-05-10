Elazığspor\'un Beykan Ceza İndirimi

Elazığspor'un merakla beklediği Tahkim Kurulu kararı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Beyoğlu Yeni Çarşı maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maçtan men cezası alan Beykan Şimşek için tahkim kuruluna itiraz eden Elazığspor'un beklediği cevap geldi. Kurul tarafından kaptan Beykan'ın 4 maçlık cezası 3 maça düşürüldü. Cezasında indirime gidilmesi sonrası Beykan 3. tur maçlarının tamamlanması sonrası Elazığspor finale yükselirse final maçında forma giyebilecek. - ELAZIĞ