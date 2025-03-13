Elazığspor'un Maçını Mustafa Hakan Belder Yönetecek - Son Dakika
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Elazığspor'un Maçını Mustafa Hakan Belder Yönetecek

Elazığspor\'un Maçını Mustafa Hakan Belder Yönetecek

Elazığspor'un Ankara Demirspor ile oynayacağı maçı hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek.

13.03.2025 11:59
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Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre Elazığspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacağı maçı Karabük Bölgesi'nden Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. Haftası'nda görev yapacak olan hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre Çimentaş Elazığspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacağı maçı Karabük Bölgesi'nden Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek. Belder'in yardımcılıklarını Kocaeli Bölgesi'nden Birtan Yavuz ile Burak Celep yapacak. Müsabakada 4. Hakem olarak ise İstanbul Bölgesi'nden Hatem Yarar görevlendirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Merkez Hakem Kurulu, Ankara Demirspor, Elazığspor, Karabük, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'un Maçını Mustafa Hakan Belder Yönetecek - Son Dakika

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