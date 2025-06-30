Elazığspor\'un Olağan Mali Genel Kurulu Ertelendi

Elazığspor Kulübü yıllık Olağan Mali Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Elazığspor'da Olağan Mali Genel Kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Saat 17.00'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması gereken genel kurulda salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. İkinci oturum 8 Temmuz 2025 Salı günü yine aynı yer ve saatte yapılacak. - ELAZIĞ