Elazığspor ve 23 Elazığ FK Birbirlerini Kutladı

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TFF 3. Lig'de play-off maçlarına çıkacak olan Elazığspor ile kümede kalma başarısı gösteren 23 Elazığ FK karşılıklı yayımladıkları mesajlarla birbirlerini kutladı.

Elazığ'ın profesyonel lig ekipleri Elazığspor ile 23 Elazığ FK, TFF 3. Lig'de normal sezon serüvenlerini tamamladı. 2. Grupta sezonu 2. olarak tamamlayan Elazığspor, resmi sayfası üzerinden yayımladığı mesajla 4. grupta kümede kalma başarısı gösteren 23 Elazığ FK'yı kutladı. Mesajda; "TFF 3.Lig 4.Grup'ta Sebat Gençlikspor'u mağlup ederek ligde kalmayı başaran 23 Elazığ Futbol Kulübü yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.

23 Elazığ FK Başkanı Tuncay Kaymak ise Elazığspor'u kutladığı mesajında, "Şehrimizi TFF 3. Lig 2. Grubu 2. sırada tamamlayarak gururlandıran Elazığspor'a play-off mücadelesinde yürekten başarılar dilerim" denildi. - ELAZIĞ