Elazığspor Yenilgisiz Kampa Veda Etti

Elazığspor, son hazırlık maçında Amasyaspor FK'yı 1-0 yendi ve hazırlık maçlarını yenilgisiz tamamladı.
Erzurum kampındaki 4. ve son hazırlık maçında Elazığspor, TFF 3. Lig Ekibi Amasyaspor FK ile karşılaştı.
Dengeli geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunmaya odalarına golsüz eşitlikle girdi.
İkinci yarıda Maksut Taşkıran'la bir gol bulan Elazığspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İlk maçında Sarıyer'i 1-0 yenen bordo-beyazlılar, ikinci maçta Gol Gohar ile 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçında Şanlıurfaspor'u 3-1 ve son maçta Amasyaspor'u 1-0 yenen bordo-beyazlı ekip hazırlık maçlarına yenilgisiz nokta koydu. - ELAZIĞ
