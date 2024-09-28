Elazığspor Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyor

Spor

Tam 30 maçlık yenilmezlik serisiyle yoluna devam eden Elazığspor, Giresunspor ile karşılaşacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Çimentaş Elazığspor, Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz sezondan başlayan yenilmezlik serisini bu sezonda devam ettiren Gakgoşlar'da tek eksik kart cezalısı Ali Keten. Konakladığı otelde kampa giren Elazığspor'da hedef mutlak galibiyet. İki takım çeşitli lig kategorilerinde daha önce 23 kez karşılaştı. Son olarak 2019 yılında oynanan maçların ardından iki takım 5 sezon sonra bir kez daha karşılaşacak.

Pazar günü saat 19.00'da Çotanak Stadyumunda oynanacak olan Giresunspor- Çimentaş Elazığspor karşılaşmasını İstanbul Bölgesi Klasman Hakemi Tolga Akbaba yönetecek. - ELAZIĞ