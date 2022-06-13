Elazığspor yol haritası belirliyor - Son Dakika
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Elazığspor yol haritası belirliyor

13.06.2022 17:14
Elazığspor yol haritası belirliyor

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır ile teknik direktör Alaattin Tutaş, 2022-2023 sezonunda izlenecek yol haritasını istişare etmek üzere kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır ile teknik direktör Alaattin Tutaş, 2022-2023 sezonunda izlenecek yol haritasını istişare etmek üzere kulüp tesislerinde bir araya geldi.

TFF 3. Ligde averaj farkıyla kümede kalmayı başaran ve yeni sezon için hedef belirleme aşamasında olan Elazığspor'da izlenecek yol haritası şekilleniyor. Bu çerçevede kulüp başkanı Serkan Çayır ile teknik direktör Alaattin Tutaş kulüp tesislerinde bir araya geldi. Takımın transfer politikası ve belirlenecek olan hedefin öncelikli gündem maddesi olduğu toplantıda bir çok konuda mutabık kalındı. Yönetim kurulunun yapacağı değerlendirme toplantısının ardından oluşacak transfer komitesi sözleşmesi biten oyuncular ile bir görüşme yapacak. Bu görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. - ELAZIĞ

Elazığspor yol haritası belirliyor
Elazığspor yol haritası belirliyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor yol haritası belirliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor yol haritası belirliyor - Son Dakika
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