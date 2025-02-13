Elazığspor Zirveye Koşuyor: Giresunspor'u 5-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Elazığspor Zirveye Koşuyor: Giresunspor'u 5-0 Mağlup Etti

Elazığspor Zirveye Koşuyor: Giresunspor\'u 5-0 Mağlup Etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Elazığspor, Giresunspor'u 5-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

13.02.2025 14:01  Güncelleme: 14:02
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta zirve hattında haftanın kazananı Elazığspor oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 22. haftasında çarşamba günü konuk ettiği Giresunspor'u 5-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Zirve mücadelesinin iyice kızıştığı grupta 68 Aksarayspor ile Serik Belediyespor'un puan kaybetmesiyle Elazığspor zirveye bir adım daha yaklaştı. Gakgoşlar, Motolux 68 Aksarayspor ile farkı 6'ya Serik Belediyespor ile 5'e indirerek şampiyonluk mücadelesine devam dedi.

45 puanla 3. sırada yer alan Elazığspor, grubun 23. haftasında deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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