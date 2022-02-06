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Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1 - Son Dakika

Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1

06.02.2022 16:20
Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Reyhanlıspor'u 2-1 yendi.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Reyhanlıspor'u 2-1 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Elbeylispor'un gölünü penaltıdan 24 dakikada Yiğit Yüksel, Reyhanlıspor'un golünü 38 dakikada Muhammet İbrahim kaydetti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Elbeylispor 69 dakikada Yiğit Yüksel'in attığı gol ile 2-1 öne geçti. Karşılaşma Elbeylispor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi. - KİLİS

Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1
Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1
Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1

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Aralık, Kilis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1 - Son Dakika
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