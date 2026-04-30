Elenen Balıkesirspor taraftarı hırsını deplasman tuvaletlerinden çıkardı

TFF 3. Lig Play-Off'larında oynanan Eskişehirspor-Balıkesirspor maçı sonrasında, konuk ekibe ayrılan deplasman tribünündeki tuvaletlerin tahrip edildiği öğrenildi.

28 Nisan Salı akşamı Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan Eskişehirspor - Balıkesirspor müsabakasını kırmızı-siyahlılar 3-0'lık bir skorla kazanarak bir üst tura çıkmıştı. Bu durum sonrasında, karşılaşmayı izleyen Balıkesir taraftarının, maç çıkışında deplasman tribününde bulunan tuvaletlere zarar verdiği görüldü. Ortaya çıkan görüntülerde deplasman tuvaletindeki lavaboların, pisuvarların ve fayansların kırıldığı, çöp kutularının ise devrildiği belirlendi. Ayrıca oluşan maddi hasarın büyük ölçekli olduğu tahmin ediliyor.

Tamir süreci devam ediyor

Öte yandan İl Spor ve Gençlik İl Müdürlüğü tuvaletlerin play-off maçlarının bir üst turunda Eskişehirspor'un rakibi olan Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasına kadar onarılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca yaşanan olay hakkında inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR