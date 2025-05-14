Geride bıraktığımız sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen Elif Elmas için transferde sıcak gelişme yaşandı.
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Serie A ekibi Torino, Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Elif Elmas için harekete geçti. İtalyan kulübünün 25 yaşındaki orta sahadan memnun kaldığı belirtilirken, Kuzey Makedonyalı futbolcunun bonservisini almak istediği ifade edildi.
Haberde, Bundesliga ekibi RB Leipzig'in Elif Elmas için 17 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı. Öte yandan Torino'nun bu transferi gerçekleştirmeyi çok istediği ancak 17 milyon euroluk bir ödeme yapmasının zor olduğu da belirtildi.
Sezonun ilk bölümünde Leipzig'de 5 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci bölümünde Torino ile 12 karşılaşmada forma giydi. Toplam 945 dakika sahada kalan Elif Elmas, 4 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı - Son Dakika
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