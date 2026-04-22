Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elif Karacaoğlu'nun Avrupa Şampiyonluğu Hedefi

22.04.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 yaşındaki Elif, sırıkla atlamada Türkiye rekoru kırdı ve Avrupa şampiyonluğu için çalışıyor.

İzmir'de 2 yıl önce sırıkla atlama sporuna başlayan, bu süreçte Avrupa ikinciliği ve Türkiye rekoruna imza atan 12 yaşındaki Elif Karacaoğlu, yeni hedefi olan Avrupa şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle spora başlayan Elif Karacaoğlu, cimnastiğin ardından 2 yıl önce uzun boylu olmasının avantajıyla sırıkla atlama sporuna başladı.

Geçen yıl Özcan Kutlu Türkiye Salon Şampiyonası'nda 2,20 metre atlayarak ilk yarışında Türkiye beşincisi, yine aynı yıl Aycan Önel Açık Saha Türkiye Şampiyonası'nda 2,40 metreyi geçerek Türkiye üçüncüsü olan Elif, bu yıl ocak ayında Hollanda'da ilk uluslararası deneyimini yaşadı.

Uluslararası ESSX 2026 Sırıkla Yüksek Atlama Yarışması'nda 3.03 metre atlayarak Avrupa ikincisi olan Elif, 2026 Özcan Kutlu Salon Türkiye Şampiyonasında bu kez 3.40 metre atlayarak Türkiye şampiyonu ve 14 yaş altı kategorisinde Türkiye rekor kırdı.

Göztepe Kulübü sporcusu Elif Karacaoğlu yeni şampiyonluklar ve rekorlar için haftanın 3 günü antrenmanlarını sürdürüyor.

"Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Karacaoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır sırıkla atlama antrenmanları yaptığını, uzun boylu olduğu için antrenörü tarafından bu branşa yönlendirildiğini söyledi.

Fiziğinin avantajlarına değinen Karacaoğlu, şunları kaydetti:

"İlk başladığımda biraz zor gelmişti ama onun haricinde bir daha hiç zor gelmedi. İlk yarışımda 2,20 atlayarak Türkiye 5'incisi oldum. Sonraki yarışmamda 2,40 atlayarak Türkiye 3'üncüsü oldum. Sonra zaten Hollanda'ya gittik. Orada Avrupa ikincisi oldum, 3,03 metre atladım. Sonrasında Türkiye Şampiyonası'nda da 3,40 atlayarak 14 yaş altında atlanan en iyi dereceyi alarak Türkiye şampiyonu oldum."

Hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Karacaoğlu, "Yakın hedefler olarak Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Sonrasında Türkiye rekoru için çok daha yüksek mesafeler atlayarak yeni rekorlar kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Esra Karacaoğlu da kızının sırıkla atlamayı tercih ettiğini, ailesi olarak da bu karara destek verdiklerini söyledi.

Kızının hedeflerinin büyük olduğunu aktaran Karacaoğlu, "Biz ailesi olarak Elif'in arkasındayız ve sonunda kadar güveniyoruz. Bundan sonra Türkiye şampiyonlukları daha sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatlar. Gidebildiği yere kadar biz arkasındayız. Ben kızımın güzel yerlere geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 12:42:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.