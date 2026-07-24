Elif Oral Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden özel sporcu Elif Oral, Konya'da düzenlenen TOSSFED 2026 Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda ilçeyi ve ili başarıyla temsil etti.

Toplam 6 Türkiye Şampiyonluğu elde eden sporcu Oral, ayrıca 3 Milli Takım barajını geçerek gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı. Özel sporcu Oral; 50 m Kurbağalama Türkiye Şampiyonu, 100 m Kurbağalama Türkiye Şampiyonu, 200 m Kurbağalama Türkiye Şampiyonu, 50 m Serbest Türkiye Şampiyonu, 100 m Serbest Türkiye Şampiyonu, 200 m Serbest Türkiye Şampiyonu oldu. İlçeye başarısıyla büyük bir gurur yaşatan Oral ile ilgili Köyceğiz Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Bu büyük başarıda emeği bulunan sporcumuz Elif Oral'ı ve antrenörü Esin Çelik'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.