Elif Şevval Kurt Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Elif Şevval Kurt Avrupa Şampiyonu

12.07.2026 02:16
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Üsküp'te düzenlenen şampiyonada Elif Şevval Kurt, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda şampiyon olan milli sporcu Elif Şevval Kurt, Trabzon Havalimanı'nda karşılandı.

Şampiyonada Polonyalı Aurelia Magdalena Godzinska'yı, Rus rakibi Evangelia Berezhnova'yı ve Fransız Lise Nicole Lilia Landouzy'yı yenen milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında da Ukraynalı Oleksandra Rybak ile karşılaşan Kurt, kıyasıya mücadele ettiği rakibini 3-2 mağlup etti. Kurt, müsabakada altın madalya alarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Havalimanında çiçeklerle karşılanan Kurt, AA muhabirine, zorlu bir süreçten geçtiğini ve başarıyla ülkeye dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Duygusal anlar yaşayan Kurt, kendisine destek veren ve dualarını esirgemeyen Trabzon halkına teşekkür etti.

Antrenörü Sedat Altıntaş, Kurt'un kadınlar 68 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde ettiğini ifade etti.

Altıntaş, uzun ve yorucu sürecin ardından Kurt'un aldığı başarıdan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, sporcusunu tebrik etti.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile sporcular katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Üsküp, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elif Şevval Kurt Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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