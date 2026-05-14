Elif Sude Akgül Avrupa Şampiyonu

14.05.2026 20:52
Elif Sude Akgül, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

ALMANYA'DA bugün sona eren 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül altın madalya kazandı.

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü ve son gününde milli tekvandocu Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda tatamiye çıktı. Elif Sude, son 16 turunda Portekiz'den Matilde Ferreira'yı, çeyrek finalde ise Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu yendi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı mağlup eden 20 yaşındaki milli sporcu, finalde Sırp Andrea Bokan ile karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Elif Sude Akgül, Altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 20 yaşındaki milli sporcu Elif, kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcu geçen yıl da dünya ikincisi olmuştu.

NAFİA KUŞ AYDIN, 5'İNCİ MADALYASINI KAZANDI

Kadınlar +73 kiloda mücadele eden milli sporcu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya elde etti. Son 16 turunda Portekiz'den Maria Francisca Moniz'i, çeyrek finalde de Fransa'dan Solene Avoulette'yi yenen Nafia, yarı finalde 2024'te finalde kaybettiği Alman sporcu Lorena Brand'la karşılaştı. Seyirci desteğini arkasına alan ev sahibi ülkenin sporcusuna 2-1 yenilen Nafia, bronz madalyada kaldı. Kariyerinde daha önce Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyası olan Nafia, bu organizasyonda 5'inci kez kürsüye çıkmayı başardı.

Öte yandan erkeklerde son gün tatamiye çıkan 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 74 kiloda Ferhat Can Kavurat, şampiyonayı madalyasız tamamladı.

TÜRKİYE, 2026 AVRUPA TEKVANDO ŞAMPİYONASI'NI 8 MADALYA İLE TAMAMLADI

Kadın Milli Tekvando Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alırken, Erkek Milli Tekvando Takımı, 1 altın ve 1 bronz madalyayla şampiyonayı bitirdi.

Merve Dinçel Kavurat (Kadınlar 53 kilo), Elif Sude Akgül (Kadınlar 49 kilo), Berkay Erer (Erkekler 68 kilo) altın, Emine Göğebakan (Kadınlar 46 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (Kadınlar 73 kilo) gümüş, Hatice Kübra İlgün (Kadınlar 57 kilo), Nafia Kuş Aydın (Kadınlar +73 kilo), Enes Kaplan (Erkekler 58 kilo) bronz madalya elde etti.

Kaynak: DHA

