Başarılı sporcu Köseoğlu Aydın Büyükşehir Belediyespor\'da

Avrupa Gençler ve Türkiye Taekwondo Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün sporcusu oldu.

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren genç sporcu Elifnaz Köseoğlu, kariyerine Aydın Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uluslararası spor yolculuğunda Elifnaz Köseoğlu'na destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemize madalyalar kazandırmış, disiplinli çalışması ve başarılarıyla örnek olan bir sporcu ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN