Elmas Lig'in Oslo etabı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elmas Lig'in Oslo etabı gerçekleştirildi

16.06.2022 22:46
Elmas Lig'in Oslo etabı gerçekleştirildi

Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) sezonunun 6. etabında iki Türk atlet yarıştı.

Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) sezonunun 6. etabında iki Türk atlet yarıştı.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen 6. etapta milli atletler Yasemin Can ve Yasmani Copello mücadele etti.

Kadınlar 5 bin metrede piste çıkan Yasemin Can, 14.41.40'lık derecesiyle 9. oldu. Etiyopyalı Dawit Seyaum, yarışı 14.25.84'lük zamanıyla ilk sırada bitirdi.

Erkekler 400 metre engellide ise Yasmani Copello, 49.36'lık süresiyle 5. sırayı aldı. Müsabakada Brezilyalı Alison dos Santos, 47.26'lık derecesiyle ilk sırayı elde etti.

Elmas Lig'in 7. etabı, 18 Haziran Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

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Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay'da Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay'da Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Kaynak: AA

Yasemin Can, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elmas Lig'in Oslo etabı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elmas Lig'in Oslo etabı gerçekleştirildi - Son Dakika
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