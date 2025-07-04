İTALYA'NIN Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Elmira Yasin, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Nordic sistemin uygulandığı sıklette Sırp güreşçi Evelin Ujhalji'yi 15-4 teknik üstünlükle mağlup eden Elmira Yasin, ikinci maçında Macar Veronika Nyikos'a 4-2 yenildi. Yarı finalde Ukraynalı Nadia Sokolovska'ya 7-2 mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya maçında bir kez daha karşılaştığı Macar Veronika Nyikos'u bu kez 2-1 yenerek Avrupa üçüncülüğünü elde etti.