Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Barış Alper Yılmaz, bu yaz Avrupa'ya yelken açmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın rekor gelir elde etmeyi hedeflediği milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın merakla beklenen yeni adresini duyurdular.

30 MİLYON EURO VERİP ALACAKLAR

aksam.com.tr'nin İngiltere basınından aktardığı habere göre; Premier Lig ekibi Newcastle United, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada ekibi, bu transfer için yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Sarı-kırmızılıların bu transferden beklentisi ise 30 milyon euro. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak rekor kıracak.

GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI SAĞLADI

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 48 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 42'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3833 dakika sahada kalan 25 yaşındaki milli yıldız, 14 gol ve 6 asistle skora etki etti.