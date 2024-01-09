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Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var - Son Dakika
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Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var

Emekli Formula 1 yarışmacısı Johnny Herbert, 10 yıl önceki kaza sonrası bitkisel hayata giren Michael Schumacher'ın evinde yemek masasına oturabildiğini söyledi.

Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher\'den haber var
09.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:35
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Emekli Formula 1 yarışmacısı İngiliz pilot Johnny Herbert, 10 yıl önce İsviçre'de geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayata giren Alman pilot Michael Schumacher'ın artık evinde bulunan yemek masasına oturabildiğini söyledi.

"YEMEK MASASINA OTURUYOR"

Ancak eski İngiliz F1 yıldızı Herbert, son bir röportajda yaptığı açıklamada Alman pilotun durumu hakkında yeni bir gelişme olduğunu söyledi.Herbert, "F1 içinden duyduklarımı ikinci elden duyuyorum. F1 içinden bazı kişilerden, akşam yemeği için masada oturduğunu duyuyorum, ancak bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Emekli F1 Johnny Herbert, Michael Schumacher'in artık yemek masasına oturabildiğini sötyledi

AİLESİ VE TIBBİ BİR EKİP BAKIYOR

Schumacher, Lake Geneva'daki evlerinde eşi Corinna ve bir tıbbi ekip tarafından bakılmaktadır, ancak durumu hakkında pek fazla bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Herbert, "2018'de, Schumacher'ın eşi Corinna tarafından İspanya'nın Majorca adasındaki özel bir malikaneye gizlice taşındığına dair söylentiler ortaya çıkmış, 2020'de ise Elisabetta Gregoraci , Benetton'un eski patronu Flavio Briatore'nin eski eşi de benzer iddialarda bulunmuştu. Ancak bu iddialar, Schumacher'ın ailesi, menajeri ve diğer kaynaklar tarafından kesin bir şekilde reddedildi veSchumacher'ın ailesi, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri gizli tutuyor.

Emekli F1 Johnny Herbert, Michael Schumacher'in artık yemek masasına oturabildiğini sötyledi
Emekli F1 Johnny Herbert, Michael Schumacher'in artık yemek masasına oturabildiğini sötyledi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor
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Schumacher, Formula 1, Pilot, Sağlık, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var - Son Dakika
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