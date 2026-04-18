Emenike, Aziz Yıldırım\'a olan sevgisini yeniden hatırlattı

Fenerbahçe’nin unutulmaz golcülerinden Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkan eski başkan Aziz Yıldırım’a sosyal medya üzerinden destek verdi.

''AZİZ BAŞKANSIZ OLMAYACAK''

Nijeryalı eski futbolcu, Yıldırım’ın konuşma yaptığı anlarda paylaştığı fotoğrafla eski başkanına olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha dile getirdi. Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandıran Yüksek Divan Kurulu toplantısı esnasında sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım’ın bir fotoğrafını paylaşan Emenike, "Aziz Başkansız olmayacak." sözleriyle eski başkanına destek verdi.

TARAFTARDAN BİNLERCE BEĞENİ

Emenike’nin bu vefa dolu paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada büyük etkileşim aldı.