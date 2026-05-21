Emery, 5. Kupaya Rağmen Kral Hissetmiyor

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg'u 3-0 yenerek kupayı kaldırdıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, 5. kez UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmasına rağmen kendisini turnuvanın kralı olarak hissetmediğini söyledi.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kulüp içerisinde daha da iyiye gitmek için yapacağımız çok şey var"

Karşılaşmayı değerlendiren Emery, "Bizim için çok önemli. Süreci nasıl yönettiğimiz önemli. Bu süreçte attığımız her adım mantıklı adımlardı, bilerek atılmış adımlardı. Biz bu adımları farklı zamanlarda, farklı süreçler içerisinde adım adım uygulayarak bu noktaya geldik. Kupayla da bunu gösterdik. Kulüp içerisinde daha da iyiye gitmek için yapacağımız çok şey var. Avrupa'da oynamak, kupa için oynamak, kupaları kazanmak bu bir hedef. Biz bunu başardık bu akşam. O kadar sene ve nihayet kupalara yaklaştık hedefe. Tecrübeler kendimizi geliştirmek için çok kıymetli. Oyuncuların bazılarının kupa tecrübesi var, bazılarının yok ama en önemli olan şey buraya kadar geldik, bu yolculuğu nasıl gerçekleştirdiğimiz. 1982'den bu yana bu takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa. Şampiyonlar Ligi'nde veya başka şampiyonalarda takım tabii ki oynadı ama kupa gelmemişti" dedi.

"Finale çıkmak, final oynamak çok zor bir şey"

Oyunu genel olarak orta sahadan kurduklarını dile getiren Unai Emery, orta saha oyuncularının da önemine dikkat çekti. Emery, "Orta sahada görev alan oyuncuların farklı profilleri olmakla birlikte, tabii ki bir araya geldikleri zaman ortak bir amaca hizmet ediyorlar. Ama tabii ki biz orta sahadan organize ediyoruz oyunu, o tarafta üretiyoruz. Maç kazanmak çok zor, buralarda oynamak çok zor. Turnuvada favori olarak gösterilen birtakım takımlar bu aşamaya gelemediler, finallere gelemediler. Yarı finalde belki kaybettiler ya da daha öncesinde belki kaybettiler. Burada olabilecek iyi takımlar, iyi hocaların olduğu takımlar. Öncelikle tabii ki Avrupa'da rakiplerin farkında olmak lazım. 'Neden bir takım rakibine tamamen saygı duymaz, göstermez?' onu ben bilemiyorum ama finale çıkmak çok zor bir şey, final oynamak çok zor bir şey. 10-15 yıla baktığımızda, düşündüğümüzde sanırım çıkarabileceğimiz bir ders var, o da buralara gelmek çok zor. Kendinizi favori olarak görmeniz, başkalarının size bunu göstermesi çok çok önemli değil. Sahada bunu göstermeniz lazım" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak çok büyük iş"

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Emery, "Her anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ki çok çok çalışıyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu akşam çok büyük bir adım attık. Tekrar Avrupa sahnesinde kupa için oynayacağız. En iyi takımların oynadığı arenalar buralar. Tabii ki zorlu bir süreç olacak. Avrupa Ligi'nde oynamak, bu maçı bu süreçlerden geçerek oynamak müthiş bir şey. Tabii buralara gelmek, bu süreci yaşamak kolay değil. Finalleri kazanmak hiç kolay değil, 40-50 bin kişi önünde oynuyorsunuz. O yüzden duygularımızı önce taraftarımızla paylaşmalıyız. Tabii bugün güzel bir ivme kazandık ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak çok büyük iş" diye konuştu.

"Kendimi bu turnuvanın kralı olarak hissetmiyorum"

Kulüp adına gurur duyduğunu ve çok mutlu olduğunu belirten İspanyol çalıştırıcı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Tekrar Avrupa'da oynamak, farklı turnuvalarda bugüne kadar bu kupa vesilesiyle... Ama hep bu kulüplerin tarihiyle, taraftarıyla, Valencia, Sevilla, Villarreal... Tüm bu ekiplere de, ben bu takımlara da, kulüplere de müteşekkirim. Çünkü onlar olmasaydı ben turnuvada başarılı olamazdım. Beni bu kulübe getirdiklerinde kulübü daha iyi bir noktaya getirme amacı ve benim amacımız. Tabii ki kulübün buna açık olması gerekiyor, bu seviyede gerekli adımları atması gerekiyor. Avrupa'da oynamak ve başka yerlerde oynamak adına. Tabii ki müteşekkirim. Oyuncuların payı yadsınamaz. Turnuvada ben eğer favori gösterildiysem tabii ki bunu iyi oyuncular olmadan da başaramazdım. Kulübün hedefleri vardı, benim hedeflerim vardı, oyuncuların hakeza. Tabii ki sahaya çıkıp ter döken, sonuçta onlar, kulüp için oynamaya çalışıyorlar. O yüzden onlara da teşekkür ederim. Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak hissetmiyorum. Bir krallık söz konusuysa hep beraber kralız. Tabii ki antrenör olarak, hoca olarak takımın başında belki ben varım ama tutup da ben 'Sadece kendim bu işin mimarıyım' diyemem." - İSTANBUL