Emet Belediye Futbol Okulu Minik Futbolcularıyla Buluştu

Spor

Emet ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 30 Ağustos kupası müsabakalarına katılan Belediye Başkanı Mustafa Koca, Belediye Futbol Okulu'nun minik futbolcularıyla bir araya geldi.

Emet Belediye Futbol Okulu'nun 10 yaşındaki öğrencilerinin sahaya çıktığı özel etkinlikte, Belediye Başkanı Koca, genç yeteneklere destek vermek amacıyla maçta hazır bulundu.

Maç öncesinde sahaya inerek genç futbolcularla bir araya gelen Koca, öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanını paylaştı ve başarı dileklerini iletti.

Maç başladığında tribünlere geçerek maçı izleyen Başkan Koca, ilçe halkıyla sohbet ederek görüşlerini paylaştı. Maçın coşkusunu halkla birlikte yaşayan Koca, Emet'in spor alanındaki gelişimine verdiği önemi bir kez daha vurguladı. - KÜTAHYA