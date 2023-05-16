Cardiff City, Emiliano Sala için Nantes'ten 110 milyon euro istiyor

2019 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala konusunda yeni bir gelişme meydana geldi.

110 EURO İSTİYORLAR

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere öre, Cardiff City ile Nantes arasında geçtiğimiz hafta yaşanan anlaşmazlıkta Nantes'i haklı bulan CAS'a rağmen Cardiff City, Nantes'den gelir kaybı nedeniyle 100 milyon euro ve itibar zedelenmesi sebebiyle 10 milyon euro olmak üzere toplamda 110 milyon euro talep etti.

DAVA 22 HAZİRAN'DA GÖRÜLECEK

Öte yandan haberde, Cardiff City'nin Sala transferinde Nantes'in görevlendirdiği menajer Willie McKay'i de hedef aldığı ve bu trajediye onun da dahil olduğunu iddia ettiği yazıldı. 2 kulüp arasındaki dava 22 Haziran tarihinde Nantes Adalet Mahkemesi'nde görülecek.