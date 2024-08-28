eMilli Takımı'nın FIFAe Dünya Kupası rakipleri belli oldu

Spor

FIFAe Dünya Kupası'nda mücadele edecek eMilli Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen organizasyonda milliler A Grubu'nda Belçika, Norveç, Almanya ve Suudi Arabistan'la karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar turnuvada Yokohama Marinos takımını yönetecek.

Müsabakalar bugün, yarın ve 30 Ağustos Cuma günü Football Manager oyunu üzerinden oynanacak.

Grupta ilk sırada yer alan ülkeler yarı final etabına katılmaya hak kazanacak.