Emin Bayram'ın İlk Golü Başakşehir'i Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emin Bayram'ın İlk Golü Başakşehir'i Kurtardı

22.07.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Inter Turku ile 1-1 berabere kalırken, Emin Bayram gol attı.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Inter Turku karşısında takımının beraberlik golünü kaydeden yeni transfer Emin Bayram, turuncu-lacivertlilerin 2026-2027 sezonundaki ilk golüne imza attı.

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Inter Turku ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden yeni transfer Emin Bayram, turuncu-lacivertlilerin 2026-2027 sezonundaki ilk golüne de imza attı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandıran 23 yaşındaki savunma oyuncusu, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Westerlo'dan kadroya katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emin Bayram, Başakşehir, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emin Bayram'ın İlk Golü Başakşehir'i Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’ye yayılıyor Dev etçil çekirgeler Başkent’te görüldü Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
21:58
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 23:22:51. #7.13#
SON DAKİKA: Emin Bayram'ın İlk Golü Başakşehir'i Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.