Emin Bayram, RAMS Başakşehir'de - Son Dakika
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Emin Bayram, RAMS Başakşehir'de

09.07.2026 20:33
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Başakşehir, KVC Westerlo'dan stoper Emin Bayram ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2024 yılında sarı-kırmızılılardan KVC Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, geçen sezon Belçika temsilcisinde 39 maça çıktı.

Kaynak: AA

Emin Bayram, Başakşehir, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emin Bayram, RAMS Başakşehir'de - Son Dakika

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