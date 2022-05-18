Emin Müftüoğlu: "Dünyada bisiklet organizasyonları içerisinde ilk 10'dayız" - Son Dakika
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Emin Müftüoğlu: "Dünyada bisiklet organizasyonları içerisinde ilk 10'dayız"

18.05.2022 18:51
Emin Müftüoğlu: "Dünyada bisiklet organizasyonları içerisinde ilk 10'dayız"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dünyada bisiklet organizasyonları içerisinde Türkiye'nin nitelik, içerik, organizasyon becerisi bakımından ilk 10'da olduğunu belirtti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dünyada bisiklet organizasyonları içerisinde Türkiye'nin nitelik, içerik, organizasyon becerisi bakımından ilk 10'da olduğunu belirtti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara'da başkan Müftüoğlu yönetiminde yaptığı toplantıda, gündemle ilgili görüşmelerde bulundu.

Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali'nin annesinin vefatından dolayı yönetim kurulu üyeleri, Hayali'ye taziyede bulundu.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hakkında geniş bilgi veren Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada bisiklet organizasyonları içerisinde nitelik, içerik, organizasyon becerisi, tanıtım, kültürel etkinlik, konaklama, tarihi ve doğal güzelliklerin dünyaya sunumu, disiplin ve performans açısından organizasyonlar içerisinde ilk 10'un içerisindeyiz. Bizden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı, yönetim kurulumuzun başarısıdır. İnşallah bu başarıyı hep birlikte olimpiyat hedefine ulaşma yolunda artırarak sürdüreceğiz."

Yönetim kurulu toplantısında gündemdeki konuların tek tek görüşülerek karara bağlandığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Emin Müftüoğlu, Bisiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emin Müftüoğlu: 'Dünyada bisiklet organizasyonları içerisinde ilk 10'dayız' - Son Dakika


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