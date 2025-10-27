Emine Göğebakan Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Emine Göğebakan Dünya Şampiyonu Oldu

Emine Göğebakan Dünya Şampiyonu Oldu
27.10.2025 14:35
Emine Göğebakan, Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.

İLK ALTIN MADALYASINI KAZANDI

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti. Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı. Emine böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emine Göğebakan Dünya Şampiyonu Oldu

14:35
SON DAKİKA: Emine Göğebakan Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
