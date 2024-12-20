Emine Gökdemir'in Golü Şampiyonanın En İyi 7. Golü Seçildi

Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katıldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya karşı Emine Gökdemir'in sağ kanattan yaptığı çevirme atışla attığı gol, şampiyonanın en iyi 7. golü seçildi.

2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan ilk tur maçlarında A Grubu'nda ikinci maçında Türkiye, Kuzey Makedonya ile 25-25 berabere kalmıştı.

Bu karşılaşmada milli hentbolcu Emine Gökdemir'in sağ kanattan yaptığı çevirme atışla attığı gol, şampiyonanın en iyi 7. golü seçildi.

Emine Gökdemir'in bu güzel golünün görüntüleri, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.