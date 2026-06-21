Emine Nur Bektaş'tan Cirit ve Gülle Atmada İki Derece - Son Dakika
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Emine Nur Bektaş'tan Cirit ve Gülle Atmada İki Derece

Emine Nur Bektaş\'tan Cirit ve Gülle Atmada İki Derece
21.06.2026 13:36
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Yozgatlı Emine Nur Bektaş, U18 Türkiye Şampiyonası'nda cirit ve gülle atmada Türkiye 3'üncüsü oldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Emine Nur Bektaş, küçük yaşlarda başladığı cirit ve gülle atma branşlarında başarılarına yenisini ekliyor.

16 yaşındaki Emine Nur Bektaş ilkokulda katıldığı okul seçmeleri sayesinde cirit atmadaki yeteneğinin farkına vardı. Antrenörünün yönlendirmesiyle disiplinli şekilde yaz kış demeden çalışmalarını sürdüren Bektaş, 9 yıldır cirit atma branşında kendini geliştirerek başarılarına yenisini ekliyor.

Emine Nur Bektaş, 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası, U18 Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri ve U18 Avrupa Şampiyonası Kadro Belirleme Yarışmaları kapsamında ülke genelinden 514 kadın sporcunun katıldığı organizasyonlarda Türkiye derecesi ile yer aldı. Kadınlar U18 kategorisinde mücadele eden Emine Nur Bektaş; Cirit Atma branşında Türkiye 3'üncüsü, Gülle Atma branşında Türkiye 3'üncüsü olarak iki farklı branşta kürsüye çıkmayı başardı.

"Yazın çok sıcak olduğunda bile antrenman yapıyorduk"

Spor yolculuğunun küçük yaşta başladığını söyleyen Bektaş şunları söyledi:

"9 yıldır atletizmde cirit branşıyla uğraşıyorum. Gülle ve disk atma branşları da var. 3. sınıfın yarısında yetenek taramasına katıldım. Yetenek taramasında belli testlerden geçtim. Orayı kazanmışım. Yasin Yılmaz Spor Salonu'nda devam ettim. Orada antrenörümle karşılaştım. O beni antrenman yaptığı yere getirdi. Orada biraz antrenman yaptım. En sonunda buraya geldim. Sonra hep burada devam ettim. Yeteneğimden dolayı cirit atıyorum. Antrenörüm birkaç branşı denedi ve bu branşta yetenekli olduğumu keşfetti. Ben de bu branşta devam ettim. Yazın çok sıcak olduğu zamanlarda bile antrenman yapıyorduk. Kışın bazen sadece atış günleri dışarı çıkıyorduk. Tek başıma antrenman yapmışlığım bile oldu antrenörümle birlikte. Annemle birlikte gelip gidiyorduk."

"Derece alıp kürsüye çıkınca bütün zorluklara değiyor."

Hayallerinden ve spor yapmanın güzel yönlerinden söz eden Bektaş, "Avrupa'ya antrenörümle birlikte gitmeyi istiyorum. Ülkemi temsil etmek ve sonrasında olursa olimpiyatlara gitmek istiyorum. Fırlatma topunda 61.26'lık derecemle birinci oldum, Kayseri'deydi. Oradan cirit branşına geçtim. İlk 36 metre ile başladım. Şu an 51.61 en iyi derecem. Okul sporlarında birinciliğim var. Türkiye şampiyonalarında birinciliğim, ikinciliğim, üçüncülüğüm var. Arkadaşlarım 'Zor olmuyor mu' diyorlar. Oluyor ama değiyor. Derece yaptığım zaman mutlu oluyorum. Buna değiyor. Ailem, akrabalarım destekliyor. Yarışmalara gittiğimde geliyorlar. Dereceyi atıyorsunuz, en iyi derecenizi attığınız zaman o kürsüde birinci olarak veya ikinci olarak hiç fark etmez antrenörünüz gururlanıyor, aileniz sizinle gururlandığı zaman gerçekten çok mutlu oluyorsunuz ve bütün zorluklara değiyor" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Sorgun, Yozgat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emine Nur Bektaş'tan Cirit ve Gülle Atmada İki Derece - Son Dakika

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