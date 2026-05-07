Eminoğlu'ndan Gençlik Merkezleri Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eminoğlu'ndan Gençlik Merkezleri Açıklaması

07.05.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Burdur'daki ziyaretinde gençlik merkezlerinin sayısının önemli şekilde arttığını vurguladı.

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Burdur'da biz dizi ziyaretlerde bulundu.

Burdur'da ilk olarak Vali Tülay Baydar Bilgihan'ı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada konuşan Eminoğlu, "Son seçimlerde ben de İstanbul'da ikinci bölge milletvekili adayıydım. 15'inci sırada. Sahada gençlik ve kadın kollarımızla, ana kademimizle, teşkilatlarımızla birlikte çalıştık. O yüzden teşkilatlarımızın önemini bu anlamda biliyoruz gerçekten çok kıymetli" dedi.

2002 yılında Türkiye genelinde sadece 9 gençlik merkezi bulunduğunu aktaran Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Yani gençlerle alakalı, gençlere verilen önemi ifade etmek için anlatıyorum; 9 tane vardı 2002 yılında. Yani ortalama her 10 yılda Türkiye'ye 1 gençlik merkezi kazandırılmış 80 yılda. Son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geliyor, ortaya bir iddia koyuyor, bir irade koyuyor, gençlere değer veriyor, önem veriyor ve bu sayı şu anda 600'ün üzerinde yani matematiksel olarak bile izahı çok net, 7 yaşında çocuk bile bunun net bir şekilde ifade edebilir. 80 yılda 9 gençlik merkezi yapılmış, 24 yılda 600'e yakın gençlik merkezi yapılmış. Bu bir devrimdir. Yine yurtlar konusunda da aynı şekilde KYK yurtları 100 bin kapasiteydi şu anda 1 milyonun üzerinde bir kapasitede. 100 yurttan 1000 yurdun üzerindeki yurda geçilmiş. Gençlik kamplarımız hiç yokken şu anda, 50 farklı noktada gençlik kamplarında 400 bine yakın gencimizi misafir ettik. Sadece gençlik alanında değil, milli savunma sanayi hamlesi, milli teknoloji, milli uzay hamlesi, sağlık, ekonomi, eğitimdeki gelişmeler. Tabii ki eksiklikler aksaklıklar var ama büyük resme baktığımız zaman Türkiye tabiri caizse, Amatör Lig'den Süper Lig'e gelmiş oldu. Bu büyük bir özveri, büyük bir gayret, büyük bir adanmışlık, büyük bir tutku, büyük bir aşk. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine, devletine, halkına olan aşkı, muhabbeti. Yoksa başka bir şeyle bunu ifade edemeyiz. O yüzden bu geldiğimiz noktayı daha da ileriye taşıyabilmek için, bakın milli teknoloji hamlesi diyoruz, yüzde 5'lerdeydi bundan 20 yıl önce, yaşı benim gibi 40 ve üzeri olanlar çok daha iyi biliyorlar. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 80'lerin üzerinde bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani daha önce toplu iğne üretemeyen bir ülke olarak pozisyonlandırdıkları yerden bugün 100'ün üzerinde farklı ülkeye kendi de milli ürünlerine bir şey ihraç eden ülke pozisyonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu çok kıymetli" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu daha sonra Gençlik Merkezi'ni ziyaret edip, MAKÜ'de düzenlenen ÜNİFEST'e katıldıktan sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eminoğlu'ndan Gençlik Merkezleri Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:13
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:21:52. #7.13#
SON DAKİKA: Eminoğlu'ndan Gençlik Merkezleri Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.