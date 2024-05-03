Emirdağ ilçesinde öğrenciler yetenek taramasından geçti - Son Dakika
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Spor

Emirdağ ilçesinde öğrenciler yetenek taramasından geçti

Emirdağ ilçesinde öğrenciler yetenek taramasından geçti

Afyonkarahisar Valiliği'nin himayelerinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Emirdağ ilçesinde üçüncü sınıf öğrencileri yetenek taramasından geçti. Program, Emirdağ İlçe Kaymakamı Osman Bilici ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, koordinasyon, denge ve reaksiyon süresi gibi çeşitli alanlarda testlerden geçti. Kasapoğlu, programla ilgili yaptığı açıklamada gençlerin spor yapma alışkanlığını kazanmaları ve potansiyellerini keşfetmeleri amacıyla gerçekleştirilen bu programın, onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacağını ve gelecekteki sporculuk kariyerlerine ışık tutacağını belirtti.

03.05.2024 10:03
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Afyonkarahisar Valiliği'nin himayelerinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Emirdağ ilçesinde üçüncü sınıf öğrencileri yetenek taramasından geçti.

Program, Emirdağ İlçe Kaymakamı Osman Bilici ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, koordinasyon, denge ve reaksiyon süresi gibi çeşitli alanlarda testlerden geçti. Kasapoğlu, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gençlerimizin spor yapma alışkanlığını kazanmaları ve potansiyellerini keşfetmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu program, onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak ve gelecekteki sporculuk kariyerlerine ışık tutacaktır." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emirdağ ilçesinde öğrenciler yetenek taramasından geçti - Son Dakika

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