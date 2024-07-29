Emirhan Başyiğit: Formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum - Son Dakika
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Emirhan Başyiğit: Formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum

Sivasspor'un genç futbolcusu Emirhan Başyiğit, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istediğini söyledi. Başyiğit, Sivasspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirtirken, Bülent hocanın kendisine güvendiğini ve şans verdiğini ifade etti. Sezon başında 19 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katılan Başyiğit, güzel bir başarı elde ettiklerini ve şimdi Sivasspor'da formayı almak için çalışacağını dile getirdi. Ümit Milli Takım ve A Milli takıma yükselmek istediğini de sözlerine ekledi.

29.07.2024 19:23
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EMS Yapı Sivasspor'un genç futbolcusu Emirhan Başyiğit, "Formayı almaya çalışacağım. Bülent hocam da bana güvendi, formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum." dedi.

Sivasspor Futbol Akademisi'nden yetişen genç futbolcu Emirhan Başyiğit, bugün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Başyiğit, Sivassporda olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sezon başında 19 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katıldığını belirten Başyiğit, şunları kaydetti:

"Finallere kalarak güzel bir başarı sağladık. Hocama teşekkür ediyorum, bana güvendi ve şans verdi. Şimdi sıra burada ve formayı almaya çalışacağım. Bülent hocam da bana güvendi, formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Güzel bir ekiple iyi bir şekilde çalışıyoruz. Ümit Milli Takım ve oradan da A Milli takıma yükselmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Emirhan Başyiğit: Formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum - Son Dakika

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