Emirhan Çayır Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Emirhan Çayır Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

16.05.2026 21:39
U17 Avrupa Şampiyonası'nda Emirhan Çayır, serbest stil 80 kiloda gümüş madalya elde etti.

Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 80 kiloda mücadele eden Emirhan Çayır, gümüş madalyanın sahibi oldu.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 80 kiloda mindere çıkan Emirhan Çayır, ikinci turda Kuzey Makedonyalı rakibi Zoran Shorov karşısında 4-0 öndeyken rakibini tuş ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Moldovalı Maxim Gaslama'yı 9-3 mağlup eden Çayır, yarı finalde ise Finlandiyalı rakibi Arshavir Darakhshanifar'ı 5-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Azerbaycanlı rakibi Nihad Süleymanlı'ya mağlup olan milli sporcu, U17 Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor

