Emirhan Topçu: Kadıköy'deki 2-1'lik galibiyet bize moral oldu, devreyi de bekleriz - Son Dakika
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Emirhan Topçu: Kadıköy'deki 2-1'lik galibiyet bize moral oldu, devreyi de bekleriz

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Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, Fenerbahçe karşısında deplasmanda alınan 2-1'lik galibiyetin kendileri için çok moral olduğunu söyledi. Kadıköy'de kazandıkları 3 puanın önemine değinen Topçu, taraftarlara ikinci devre için evlerinde beklediklerini ifade etti.

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldıkları 2-1'lik galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Emirhan Topçu, "Bizim için çok moral oldu gerçekten bu 3 puan. Deplasmanda, Kadıköy'de 3 puan aldık. Gerçekten çok mutluyuz. Çok iyi çalışmıştık, çok çalışmıştık. Hoca da bu maçın çok üstünde durmuştu. Çünkü derbi, o da farkında. O da İtalya'da derbi oynadı, yani derbi şey yaptı. Çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Bu tür maçları biliyorsunuz, biz Beşiktaş olarak iyi oynuyoruz. İnşallah devam eder" diye konuştu.

"Biz de ikinci devre Kadıköy'e bekleriz"

Fenerbahçe taraftarının kendilerine yönelik "Hoş geldiniz" mesajına değinen Emirhan, "Vallahi bizim taraftarımıza güzel bir mesaj vermişti 'Hoş geldiniz' diye. Hoş bulduk dedik. Biz de zaten bunun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Biz de ikinci devre İnönü'ye bekleriz, onlar da hoş gelir inşallah. Tekrardan orada görüşürüz" ifadelerini kullandı.

"Elimden geleni vermeye çalışıyorum her zaman"

Performansını isimler üzerinden değerlendirmediğini dile getiren Emirhan Topçu, "Yani açıkçası isim isim bakmıyorum ben. Çünkü elimden geldiği gibi performans vermeye çalışıyorum. O maç öyle oldu, bu maç da böyle oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Yani Anadolu kulüplerine karşı, büyük takımlara karşı... 3 puan 3 puandır yani. Kime karşı iyi oynadığın önemli değil. Ben hep böyle oynamaya çalışacağım, elimden geleni vermeye çalışıyorum her zaman" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emirhan Topçu: Kadıköy'deki 2-1'lik galibiyet bize moral oldu, devreyi de bekleriz - Son Dakika

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