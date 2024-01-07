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Emlak Konut, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Emlak Konut, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 86-82 yendi.

Emlak Konut, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti
07.01.2024 - 17:11,
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Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Duhan Köyiçi, Mustafa Candemir Tabak, Ali Osman Kanık

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 29, Günesh Denise Karaoğlan 5, Arzu Asiye Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 9, Henderson 12, Kautelia 19, Helin Boybeyi 8

Emlak Konut: Ceren Akpınar, Sehernaz Çidal 25, Smith 10, Zeynep Şevval Gül 4, Gizem Başaran Turan 13, Berfin Sertoğlu 16, Wiese 18, Jakobsone

1. Periyot: 17-25

Devre: 38-42

3. Periyot: 60-65

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 86-82 yendi.

Kaynak: AA
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