SALON: Başakşehir Spor Kompleksi
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik
EMLAK KONUT: Thomas 8, İnci Güçlü 4, Macaulay 15, Berfin Sertoğlu 10, Parks 14, Ndour 12, Gamze Takmaz, Sehernaz Çidal
DANİLOS PİZZA SPOR: Walker 20, Henderson 14, Mompremier 12, Gizem Mürüvet Uca 2, Ferda Yıldız 5, Nihal Güngör, Hande Çelebi, Aysude Torcu, Deniz Aygül
1'İNCİ PERİYOT: 13-14
İLK YARI: 34-20
3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-36
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Emlak Konut, evinde konuk ettiği Danilos Pizza Spor'u 63-53 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Emlak Konut, Danilos Pizza'yı Yendi - Son Dakika
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