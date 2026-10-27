Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı yarın TSİ 21.00'de ZVVZ USK Prag'a konuk olacak

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı yarın TSİ 21.00'de ZVVZ USK Prag'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a konuk olacak. Kralovka Arena'daki maç TSİ 21.00'de başlayacak; D Grubu'nda Emlak Konut bir galibiyet bir yenilgi aldı, Prag iki maçını da kazandı.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a konuk olacak.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
D Grubu'nda yer alan Emlak Konut, 2 haftada birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Çekya temsilcisi ise 2 maçı da kazandı.
Kaynak: AA
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