Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 71-61 yendi - Son Dakika
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Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 71-61 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Emlak Konut, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 71-61 mağlup etti. Bu sonuçla Emlak Konut deplasmandan galibiyetle ayrılırken İstanbul Gençlikspor sahasında yenilgi aldı.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Seda Esen, Teoman Altar Akın

İstanbul Gençlikspor: Damla Gezgin 5, Özge Özışık 5, Stankovic 7, Guirantes 11, Collier 13, Günesh Karaoğlan 5, Şuğranur Sönmez 13, Slocum 2

Emlak Konut: Nehir Ulufer 5, Kunaiyi-Akpanah 21, Ceren Akpınar 8, Lelik 16, Mavunga 15, Asya Ülker, Melek Uzunoğlu 4, Penna 2

1. Periyot: 13-21

Devre: 30-32

3. Periyot: 47-51

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 71-61 mağlup etti.

Kaynak: AA
HalkbankİstanbulSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 71-61 yendi - Son Dakika
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