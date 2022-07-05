Emniyetspor, Dicle Gençlikspor voleybol turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyetspor, Dicle Gençlikspor voleybol turnuvasında şampiyon oldu

05.07.2022 10:58
Emniyetspor, Dicle Gençlikspor voleybol turnuvasında şampiyon oldu

Dicle Gençlikspor'un düzenlediği ve ilçe kaymakamlığı ile belediye katkılarıyla gerçekleşen voleybol turnuvası sona erdi.

Dicle Gençlik spor'un düzenlediği ve ilçe kaymakamlığı ile belediye katkılarıyla gerçekleşen voleybol turnuvası sona erdi.

Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda oynanan final maçında Key Ağayspor ile Emniyetspor karşılaştı. Emniyetspor maçı 3 – 2'lik set üstünlüğüyle kazandı. Maçı izleyen Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, "Gayet güzel bir turnuva oldu. Bu turnuvada amacımız, beraberlik içinde bu ortamı sağlayabilmekti. Bunu yaptık gayet de güzey bir şey çıktı. Önemli olan işi tadında bırakabilmek ve gayet güzel oldu. Hepinizin emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Şampiyon olan takımı da kutluyorum. Diğer takım da gönüllerin şampiyonu oldu" dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren birinci ve ikinci takımlara kupa, madalya verilip eşofman takımı hediye edildi. Turnuvada dereceye giren şampiyon takım Emniyetspor'a ve 2. olan Key Ağayspor'a kupa, madalya ile hediyelerini maçı izlemeye gelen protokol üyeleri verdi.

Final maçı sonrası protokol üyeleriyle birlikte anı fotoğrafı çekildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Talas'ın mezarlıklarında bayram hazırlığı Talas'ın mezarlıklarında bayram hazırlığı Serik'te tayini çıkan Başsavcı Aytekin ile hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi Serik'te tayini çıkan Başsavcı Aytekin ile hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi
Kaynak: İHA

Hisarcık, voleybol, Dicle, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emniyetspor, Dicle Gençlikspor voleybol turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:12 Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan sürücü bedelini ödedi! Şarampole uçtuğu anlar kamerada...
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:53 Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük zengin sevgilisiyle kameralara yakalandı
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
10:27 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Kurban Bayramı nedeniyle binlerce personel görevli olacak
10:18 Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:23:14. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyetspor, Dicle Gençlikspor voleybol turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement