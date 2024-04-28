Emre Belözoğlu: '2-0'dan 2-2'ye gelmek önemli ve değerli' - Son Dakika
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Emre Belözoğlu: '2-0'dan 2-2'ye gelmek önemli ve değerli'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, '2-0'dan 2-2'ye gelmek önemli ve değerli. Hele ki Rizespor gibi iyi bir takıma, iyi bir organizasyonu olan bir takıma karşı' dedi.

28.04.2024 23:12  Güncelleme: 23:16
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- Emre Belözoğlu: "2-0'dan 2-2'ye gelmek önemli ve değerli"

RİZE - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada "2-0'dan 2-2'ye gelmek önemli ve değerli. Hele ki Rizespor gibi iyi bir takıma, iyi bir organizasyonu olan bir takıma karşı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kalan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Baktığımızda Rizespor'u zaten biliyorduk. Rizespor, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra bu ligde kendi sahasında en çok puan toplayan takım. Çok önemli geçici hücumları yapabilen ve bunu da sonlandırmada çok maharetli bir takım. İlk gol de aynen bu şekilde oldu. İkinci gol de duran top. Burada bizim çok istemediğimiz bir görüntü var. Bunu kendi adımıza değerlendirmemiz gerekiyor. Duran topta bu kadar basit gol yenmemesi gerekiyor. Bunu bir eleştiri olarak kendime söyleyebilirim. İkinci yarıda ilk yarının sonlarıyla beraber net bir galibiyeti hak eden bir oyun vardı. Sadece topa sahip olma değil, bence pozisyon üretmede de yüksek bir oyun vardı. Sonucu gelmedi. 2-0'dan 2-2'ye gelmek önemli ve değerli. Hele ki Rizespor gibi iyi bir takıma, iyi bir organizasyonu olan bir takıma karşı. Biz de son dönemde gerçekten yüksek işler yapmaya çalışıyoruz. Karşılığını ne yazık ki alamadık. Beraberliklerimiz çok fazla. Bu beraberliklerin yüzde 80'i yüzde 90'nında aslında kazanmaya yakın taraf hep bizdik. Bugünkü ikinci yarıyı da buna dahil edebilirim. Rizesporlu oyuncuları tebrik ederim. Kendi oyuncularımı tebrik ederim. Oyuna giren arkadaşları oyuncuları tebrik ederim. İlhan Hoca'ya da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: '2-0'dan 2-2'ye gelmek önemli ve değerli' - Son Dakika

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