Emre Belözoğlu, 2001 gün sonra Fenerbahçe'nin başında Çorum FK deplasmanına çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emre Belözoğlu, 2001 gün sonra Fenerbahçe'nin başında Çorum FK deplasmanına çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve Emre Belözoğlu, 2001 gün sonra Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde son 2 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.

Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Çorum FK ile resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

Emre Belözoğlu, 5,5 yıl sonra ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.

3 eksik

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake'nin de kadroda olması beklenmiyor.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigEmre BelözoğluFenerbahçeGüncelÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
09:41
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
09:34
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
09:31
Emre Belözoğlu’ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
09:11
Fatma Betül Sayan Kaya’yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
08:43
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 09:44:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu, 2001 gün sonra Fenerbahçe'nin başında Çorum FK deplasmanına çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android