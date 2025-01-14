Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika › Spor › Emre Belözoğlu Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika
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