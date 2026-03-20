Emre Belözoğlu: Basit Goller Yedik

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kreatif oynamaya çalışan, çok cüretkar 6-7 oyuncuyla hücum eden bir takıma karşı çok basit goller yedik. Çok klişe olacak ama çok basit goller yedik. Bu seviye bunu kaldırmaz" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu, "Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Şöyle başlayayım söze. Biz de bayrama iyi girmek istedik. Oyuncularım mücadele ettiler. Baktığımızda karşımızda ligin 2026 sonrası en çok üçüncü bölgede pozisyon üreten, şut atan, kreatif oynamaya çalışan, çok cüretkar 6-7 oyuncuyla hücum eden bir takıma karşı bence çok basit goller yedik. Çok klişe olacak ama çok basit goller yedik. Bu seviye bunu kaldırmaz. Oyunda tutunmaya çalıştılar, mücadele ettiler. İkinci yarıda 30 dakikada gol haricinde daha efektif olabilirdi oyuncularım. Kamil'in sakatlanması bence orada birazcık düzenimizi bozdu. Hamle yaptık, hamle yapınca da beklerimiz çok öne gitme durumunda kalınca iki tane net pozisyon çıkardı. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. Bence de söylediğim gibi 2026'nın en önemli ofansif performansını gösteren takımı. Bugün iki tane basit gol yemesek çok daha rahat bir maç çıkabilirdi diye düşünüyorum. Bunu söylemem gerek, ders çıkarmamız lazım. Ligin boyu tamamen kısaldı. Kendi rakiplerimizle oynayacağız, kendi sahamızda ivedilikle Kayserispor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederim" açıklamasını yaptı.

'BİZ DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞMIŞTIK ASLINDA'

Emre Belözoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın burada özellikle İnönü'de kadrosu güçlenmiş bir Beşiktaş karşısında kimse devamlı üçüncü bölgeyi oynayamaz. Bizim seviyemizde bunu kabul etmemiz gerekiyor ama Beşiktaş bence çok kolay buldu 2-0'ı. Yani bizim beklemediğimizin dışında çok net pozisyonlara girmeden buldular. Bir tanesi bence bizim adımıza çok irdelenmesi gereken bir gol, ikinci gol. Hiç hoşnut değilim bu durumdan. Takımın bulunduğu pozisyon gereği kendimize yakıştıramadığım bir görüntü ikinci gol, bunu açıkça söyleyeyim. İlk gol basit orta kestiriyoruz, ceza sahası içinde bu kadar rahat oyuncuya vurduracak pozisyonu veriyoruz. Bunlar çalıştığımız konulardan olması itibariyle beni rahatsız ediyor. Biz dersimizi iyi çalışmıştık aslında. İlk yarıda da bence oyunu kırdığımız, Beşiktaş'ı, kendi üçüncü bölgesi veya ikinci bölgesine, birinci bölgesine itecek çıkışlarımız oldu. O pasları kalitelendirme işi birazcık tabii ki bu mevcut yapıyla alakalı, oyuncu profiliyle alakalı bir durum. Yine oyuncular ellerinden geleni yapsalar da ben ikinci yarıda bir 30 dakikalık periyodun bizim adımıza çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Golü yediğimiz anlar dahil olmak üzere ilk yarıda bunu samimiyetle söylüyorum, büyük bir saygı Beşiktaş'a. O kadar basit goller yemesek başka bir senaryo olabilirdi maçla alakalı. Buradan en kötü bir puanla ayrılabilirsek fena olmazdı diye düşünüyorum."

'BEN BU KONUMDAN DAHA İYİ KONUMDA OLMAMIZI HAK ETTİĞİMİZE İNANIYORUM'

Daha iyi konumda olmayı hak ettiklerinin altını çizen Belözoğlu, "Konumumuz gereği elimizdeki gücü en iyi şekilde kullanmak durumundayız. Çok güzel bir dua var onu söylemek durumundayım. Bunu geçen hafta da söylemiştim. 'Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerekiyor kuyudan çıksak bizim için yeterli.' Teknik adamlık böyle bir meslek. Gönül ister ki en yüksek seviyede en yetenekli oyuncularla çalışabilmek ama oraya giden yolun da çetrefilli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor bu meslekte. Yine de benim oyuncu grubum gerçekten içeride samimi, gösterdiğimi uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu. Ben bu konumdan daha iyi konumda olmamızı hak ettiğimize inanıyorum çünkü oyuncular da bunu yapmaya çalıştılar. Hep bir şekilde ellerinden gelen her şeyi bütün maçlarda göstermeye gayret ettiler fakat bazı maçlarda sonlandırmada, bazı maçlarda bugün olduğu gibi karşılamada defans parçasında eksiklerimiz olduğunu kabul ediyorum. Yine de ligde kalabilecek performansı rahatlıkla göstereceğini düşündüğüm bir kadro var elimde. Çok az süre bulmuş oyuncuları içimize kattık. Bunun da belli anlamda problemlerini yaşıyoruz. Bunu da kabul etmem gerekiyor fakat o oyuncuların iştahı, arzusu için hiçbir şey söyleyemem. Kalite bambaşka bir şey. Büyük takımlarla yarışmak için birazcık daha farklı şeyler gerekiyor, başka parametreler olması gerekiyor ama yine de iyi dileklerin, düşüncelerin için teşekkür ederim. Yolumuza devam edeceğiz. 21 puan var, hepsine, her zerresine talip bir şekilde mücadelemizi vereceğiz" açıklamasını yaptı.

'2026'NIN EN ÖNEMLİ TAKIMLARI BENCE GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'

Emre Belözoğlu sözlerini şöyle tamamlandı:

"Biz elimizden geldiğince her şeyi yapmaya gayret ediyoruz kulübümüz için. Özellikle kulübün satışından, kayyumdan devirden sonra ilk gün ne yaptıysam bugün de aynı şeyi yaptım. Çok tekrar ve çok çalışmak. Beraber göreceğiz ama biz bugün yapmamız gerekenin ne olduğunu bilerek sahaya çıktık. 2026'nın en önemli takımları bence Galatasaray ve Beşiktaş."