Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor! - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi turuncu-lacivertliler, 46 puanla üçüncü sırada yer alırken, 44 puana sahip siyah-beyazlılar ise altıncı basamakta bulunuyor. Kritik mücadele Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu için de büyük anlam taşıyor.

SADECE 4 KEZ BİLEĞİ BÜKÜLDÜ

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başında 10, Başakşehir'le de 19 müsabakada görev yaptı. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımla 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, turuncu-lacivertli ekipte ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

İLK 3'E GİRECEK

Spor Toto Süper Lig'de toplamda 29 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetlik istatistik yakalayan Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçını kazanması halinde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan üçüncü yerli teknik direktör olacak. Bu alanda 27 maçla Coşkun Özarı ve 30 mücadeleyle İsmail Kartal ilk iki sırada yer alıyor.