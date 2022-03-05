Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor! - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!

05.03.2022 17:58
Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Beşiktaş'ı yenmesi halinde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan yerli teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi turuncu-lacivertliler, 46 puanla üçüncü sırada yer alırken, 44 puana sahip siyah-beyazlılar ise altıncı basamakta bulunuyor. Kritik mücadele Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu için de büyük anlam taşıyor.

SADECE 4 KEZ BİLEĞİ BÜKÜLDÜ

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başında 10, Başakşehir'le de 19 müsabakada görev yaptı. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımla 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, turuncu-lacivertli ekipte ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig tarihine geçecek! Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekor peşinde

İLK 3'E GİRECEK

Spor Toto Süper Lig'de toplamda 29 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetlik istatistik yakalayan Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçını kazanması halinde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan üçüncü yerli teknik direktör olacak. Bu alanda 27 maçla Coşkun Özarı ve 30 mücadeleyle İsmail Kartal ilk iki sırada yer alıyor.

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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekor peşinde Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekor peşinde

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor! - Son Dakika


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