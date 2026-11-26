Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk karşısında çok net bir planla istedikleri pozisyonları üreterek galip geldiklerini söyledi.

Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları Shakhtar Donetsk maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, karşılaşmaya çok özgüvenli bir başlangıç yaptıklarını belirterek "Çünkü çok güçlü bir oyun planı var ve yıllardır bunu oynamaya çalışan bir Shakhtar Donetsk var. Arda Hoca ile beraber de çok keskin, net planları olan bir takım. Çok iyi hazırlanmazsanız sizi kırabilecek, zorlayabilecek bir takım. Birinci dakikada savunma arkasına attıkları bir top vardı. Orada biraz kırılma yaşadık. Onun dışında 89 dakika bence çok net bir karşı planla istediğimiz pozisyonları da üreterek bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Her kulvarda ne olursa olsun kazanmayı hedefleyeceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe'nin genlerinde ön alanda oynama, burada topu tutma ve aynı zamanda çok oyuncuyla hücum etme her zaman olmuştur. Bugün müzemize baktığınızda kazanılan kupaların çoğunda bu oyun vardır." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında aldığı galibiyet ve hedefleriyle ilgili soruya, "Hayalini kurduğumuz, bizim için zirve olan yerde böylesine bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak bile benim için çok büyük bir gurur. Bugün bir galibiyet almak ve böylesini tarihe geçmek de tabii ki benim ve ailem için bir gurur. Fakat bunu sağlayan yine Fenerbahçe'dir, Fenerbahçe'nin gücüdür. Ne olursa olsun ben bu işin hakkını vermek için sonuna kadar mücadele edeceğim. İlk 24 gerçekçi hedef. Sonrası için kazanırsak ve kazanarak devam edersek neden olmasın? Çünkü Fenerbahçe'ye böylesi daha yakışır diye düşünüyorum." yanıtını verdi.