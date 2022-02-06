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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı! - Son Dakika

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!

06.02.2022 15:19

Başakşehir, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendikleri maçta Emre Belözoğlu'nun verdiği taktiklerin videosunu paylaştı. Berkay'ın attığı golün kurgusunun Emre Belözoğlu tarafından nasıl hazırlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin kendi evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in efsanesi Emre Belözoğlu, atılan golden sonra sevinç yaşayamadı. O görüntü kadar Başakşehir'in yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Çizilmiş gol! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi böyle ateşe attı

"HOCAMIZ SÖYLÜYOR"

Başakşehir'den paylaşılan videoda Fenerbahçe'ye atılan golün nasıl işlendiği gösterdildi. Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu söylüyor, Berkay Özcan sonuçlandırıyor" ifadesi yer aldı.

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Emre Belözoğlu, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı! - Son Dakika
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